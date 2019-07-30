القوات العراقية تدمر أوكار وأرزاق "داعش" في كركوك

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، المزيد من الأوكار، والمخلفات الخطرة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم ضمن محافظة كركوك، تنفذ واجبا للتفتيش، والدهم في "قرية بير احمد"، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية، أن القوة تمكنت من تدمير 4 أوكار للإرهابيين، في القرية المذكورة.

وأكملت، كما عثرت القوة خلال الواجب، على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع، و4 أكياس من مادة C4 زنة كل كيس 25 كيلو غرام، فضلا عن أرزاق جافة مختلفة، وكتب دينية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى أن القوة الأمنية، تعاملت مع المواد التي ضبطتها، أصوليا.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الأحد، 21 تموز/ يوليو، مجموعة من عناصر تنظيم "داعش"، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قائلة

"من خلال المتابعة المستمرة لعناصر "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، شمال البلاد، ألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية".

وأجرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، الثلاثاء، 16 يوليو الجاري، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على خطف مواطنين اثنين من "قرية محمد الدانوك التابعة لناحية الرياض"، جنوب غربي المحافظة، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.