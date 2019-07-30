مراقبة من الجو... "طيران الأمن" يشارك في تأمين موسم الحج

ويشارك الطيران ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة في أعمالها خلال الموسم الذي يحضره قرابة 3 ملايين حاج.
#طيران_الأمن يبدأ مهامه في خدمة حجاج بيت الله الحرام في #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة pic.twitter.com/m1feWaIYlZ— طيران الأمن السعودي (@ksa_gsac) July 30, 2019
وتشمل الخطة الأمنية مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيكون من مهام طيران الأمن مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وسيكون طيران الأمن مكلف كذلك بمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج حيث تشهد الطرق السريعة بين هاتين المدينتين كثافة مرورية عالية، ورصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية.
الطائرة C295 من أسطول #طيران_الأمن وجاهزية تامة للحفاظ على أمن الوطن ومن يعيش على ثراه pic.twitter.com/yCh7kOCZiI— طيران الأمن السعودي (@ksa_gsac) June 19, 2019
ويشارك طيران الأمن في مهمة حج هذا العام بعدد من الطائرات العمودية متعددة المهام تتمركز في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وهي مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية
وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة تمركز الطائرات المشاركة في المواقع المحددة لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة قادمة من قواعدها المختلفة لتقوم بتنفيذ المهام المسندة لها.
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