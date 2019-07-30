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    الحج، مكة، السعودية، 19 أغسطس/ آب 2018

    مراقبة من الجو... "طيران الأمن" يشارك في تأمين موسم الحج

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    العالم العربي
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    بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لتأمين موسم الحج .

    ويشارك الطيران ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة في أعمالها خلال الموسم الذي يحضره قرابة 3 ملايين حاج.

    ​وتشمل الخطة الأمنية مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيكون من مهام طيران الأمن مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

    وسيكون طيران الأمن مكلف كذلك بمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج حيث تشهد الطرق السريعة بين هاتين المدينتين كثافة مرورية عالية، ورصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية.

    ​ويشارك طيران الأمن في مهمة حج هذا العام بعدد من الطائرات العمودية متعددة المهام تتمركز في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وهي مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية

    وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة تمركز الطائرات المشاركة في المواقع المحددة لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة قادمة من قواعدها المختلفة لتقوم بتنفيذ المهام المسندة لها.

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    الكلمات الدلالية:
    موسم الحج, الحج, الحجاج
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