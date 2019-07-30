إعلام: جولة كوشنر في المنطقة لحشد تمويل "صفقة القرن"

قالت مجلة أمريكية أن الهدف الرئيس من زيارة جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بعض دول الشرق الأوسط، يأتي لتمويل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais كوشنر يتوجه إلى الشرق الأوسط لإنهاء "صفقة القرن" مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، مساء أمس، الاثنين، أن زيارة كوشنر لمنطقة الشرق الأوسط تتعلق بمحاولة تمويل "صفقة القرن"، في محاولة لإقناع قادة تلك الدول بالالتزام بتمويل الصفقة، أو الخطة الأمريكية.

وأفادت أن الجولة تشمل الأردن ومصر والسعودية وإسرائيل والمغرب، والغرض منها حشد التأييد لخطة ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يطلق عليها "صفقة القرن".

ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي قوله:

إن أي التزام طفيف من جانب تلك الدول سيؤدي إلى كسب نوايا حسنة، ولن يضطروا إلى دفع أي أموال، حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن كوشنر سيلتقي قادة رفيعي المستوى في تلك البلدان لمناقشة الأموال التي سيدفعها كل بلد، مشيرا إلى أن الإدارة تود التأكد من تطابق أفكار قادة تلك الدول بشأن الخطة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن البيت الأبيض يريد الترويج لصندوق استثمار بقيمة 50 مليار دولار لغزة والضفة الغربية، وهو ما اقترحه كوشنر في "ورشة البحرين" التي عقدت الشهر الماضي.

واستضافت البحرين الشهر الماضي أعمال "ورشة المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وتمثل الورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض مؤخرا، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.