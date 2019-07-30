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18:54 30 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس بشار الأسد

    الأسد معزيا في رئيس تونس: قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده

    © REUTERS / Sana Sana
    العالم العربي
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    واصل قادة وممثلو عدد من الدول ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد توجيه برقيات التعازي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

    وبحسب نص البيان الذي نشرته صحيفة "الشروق" التونسية، نعى الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الباجي قايد السبسي، قائلا في برقية تعزية "تلقيت بألم بالغ وفاة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده"، مقدما التعازي إلى الشعب التونسي".

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، 2018
    © AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA
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    وتقدّم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بتعازيه للشعب التونسي، قائلا إن "تونس تخسر رجل دولة عظيم الشأن كرّس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسي في بلاده ووضع أسساً محورية له. كما كان له دور حاسم في التحول الديمقراطي والاجتماعي في تونس".  

    من جهتها، تقدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بتعازيها للشعب التونسي، قائلة إن الرئيس الباجي قايد السبسي "كان رجل دولة مسؤولاً في تفكيره وأفعاله، حيث دفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء ، وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة. لقد كان طرفاً فاعلاً شجاعاً على طريق الديمقراطية".

    وأعرب ملك هولندا "فيليم ألكساندر" عن أحر التعازي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدا "أنه تلقى نبأ وفاته بحزن بالغ، مضيفا أنه سيتذكر الفقيد كرجل دولة محترم وهب حياته لتقدم بلاده".

    تقدم الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بتعازيه للشعب التونسي، واصفا الرئيس الراحل "بأحد رجال تونس العظام الذي لعب دورا رئيسيا في مسار التحول الديمقراطي للبلاد".

    وأقيمت يوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية بحضور عدد من قادة دول العالم.

    وشارك في الجنازة عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

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    الكلمات الدلالية:
    قايد السبسي, الخارجية التونسية, تونس
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