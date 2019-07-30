تمتلك أقوى محرك في العالم… الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات" الجديدة 

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، التي نشرت الصور الأولى، للطائرة، التي تصنعها شركة "جنرال إلكتريك" للطيران.
Emirates first 777X WH007 has rolled out of the Everett factory onto the Everett flightline showing off her Beautiful folding wingtips.— Boeing 777X Lovers (@b777xLovers) July 30, 2019
Photo Source: @mattcawby
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ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت أن الإمارات تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.
@BoeingCEO: #777X schedule: pleased with progress/final gauntlet tests. #Disappointed by #GE9X engine schedule slip.— StratAero (@StratAero) July 24, 2019
Pushes first flight out to 2020. Cash profile extends out. pic.twitter.com/fmxdMbZwsw
ويصل سعر الطائرة الجديدة، إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لها بين 356 و414 راكبا بحسب الطراز.
وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن تبدأ "طيران الإمارات" تسلم أول طائرة من هذا الطراز في منتصف العام المقبل، أو بداية عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الطائرة عرضت خلال معرض دبي للطيران في عام 2013.
Boeing's new 777X✈ is still waiting for its first test flight, despite its GE9X engine being tested at the end of May 2019. Initially Boeing planned to do the first test flight (according to Reuters) at the end of June 2019. pic.twitter.com/bSFFgFlfrB— Tomáš Semrád (@Tomas40916602) July 21, 2019
وأعلنت "طيران الإمارات" حينها عن أول طلبية لها، وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى.
وتمتلك الطائرة تصميما فريدا يتمثل في أن أجنحتها قابلة للطي، وهو ما يمكن تلك الطائرات العملاقة العمل في جميع أنواع المطارات حول العالم.
The GE9x just broke the @GWR for the world’s most powerful jet engine! Read more here: https://t.co/F0x3j58jRN— GE Public Affairs (@GEpublicaffairs) July 24, 2019
وتتميز طائرات "777-9إكس"، بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، إضافة إلى امتلاكها أقوى محرك نفاث في العالم، بحسب موقع "إيروسبيس تستينغ".
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