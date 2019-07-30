السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "سعيا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن، أطلق المرور السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1440 هجرية، الموافق 2019".

ونشر موقع وزارة الداخلية السعودية معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية للحج، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.

وقال الموقع "الآن الخرائط التفاعلية متاحة بين يديك خريطة تفاعلية، يشمل كل منها تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث والطباعة و التجول ضمن الخريطة، كما يحتوي هذا الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعا". وتوفر الخرائط، إمكانية البحث في خطوات تطويرية داعمة للعمل المرورى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة هذا العام"، بحسب موقع الداخلية السعودية.

سعيًا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن، #المرور_السعودي يطلق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٤٠ هـ



يمكنكم الاطلاع على الخرائط من خلال زيارة الرابط:

⁦https://t.co/qqhqGyifY9 pic.twitter.com/2sFX89ruyW — #المرور_السعودي (@eMoroor) July 30, 2019

وبحسب الموقع يوجد 8 أنواع من الخرائط، اثنتان منها لمخطط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واثنتان لمنطقة مكة وحدها واتجاها المرور بها، وخريطتان لمخطط المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مخططين للطواف في منطقة منى.