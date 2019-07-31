ترامب يقول إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الرقابة على التسلح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاقات مع روسيا في مجال الرقابة على التسلح.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي إن": "أعتقد أننا سنبرم صفقة مع روسيا، بشأن الرقابة على التسلح".