الملك سلمان يحقق أمنية معمر

ووصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح الأربعاء، أوهي عيدروس سمري 130 عاما وأفراد من عائلته لأداء مناسك الحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة سمري خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص.
فيديو..— أخبار عاجلة (@News_Brk24) July 31, 2019
المعمر الإندونيسي ذو الـ130 عامًا الذي وجه #خادم_الحرمين_الشريفين باستضافته؛ يصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة لأداء فريضة الحج. pic.twitter.com/uWGoYAK2gD
واستقبل سمري وعائلته بالورود والكتيبات التثقيفية، بالإضافة إلى الهدايا التي تقدم للحجاج.
وأعرب سمري عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى الملك سلمان، "داعياً الله أن يتقبل حجة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مايقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
بعد توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين باستضافته لموسم الحج— واس (@spagov) July 31, 2019
وصول المعمر الإندونيسي #أوهي_عيدروس سمري 130 عامًا مع عائلته لـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة.#العالم_في_قلب_المملكة #حج1440 #واس pic.twitter.com/lE1sbYSpa8
وأشاد سمري وعائلته "بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين".
وقالت ابنته سيتي إن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها للعاهل السعودي على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته.
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