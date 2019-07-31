بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لاستقبال مواطن سعودي يعرف بأبو راشد، لحافلات من الحجاج والحاجات القادمين من روسيا، كانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي.

المواطن السعودي استقبل وفد الحجاج الروس في مزرعته بمنطقة "شمال التمير"، ووصل عددهم إلى 100 رجل وامرأة، بحسب الفيديو.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحة "هاشتاق السعودية" لحظة استقبال المواطن السعودي للزوار، حيث أظهر حفاوة بالغة في الاستقبال.

فيديو:



مواطن في تمير يفتح أبواب مزرعته لإستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا وكانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي. pic.twitter.com/EJSBRr5Iu5 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 31, 2019

في الوقت الذي ظهر فيه وصول عدد من الحافلات إلى المزرعة، كما ظهر في المقطع المصور مكان الاستقبال وقد جهز بالكراسي وموائد الطعام.