السيسي يكشف موعد نقل الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المواطنين سيرون التغيير خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بثلاثة قطاعات وهي التعليم والصحة والإصلاح الإداري.

أعلن الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسة التحول الرقمي في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه اعتبارا منتصف العام المقبل، سيتم نقل الجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، مع تطوير جذري في أداء الحكومة عبر التحول الرقمي في جميع الخدمات.

وأوضح السيسي أنه سيكون هناك 50 ألف حاسب آلي أمام الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، وكل موظف سيكون لديه حاسب آلي بالعاصمة، بحسب بواية "الأهرام".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه تم إنشاء مركز لتجميع السيرفرات المعلوماتية الخاصة بالدولة المصرية في مكان ما وتأمينه على أعلى مستوى باعتباره من مشروعات الأمن القومي المصري، وتم العمل في هذا المركز منذ عامين واكتمل حاليا وهو يجمع كافة " الخوادم" الخاصة بقاعدة المعلومات.