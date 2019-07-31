تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية ويوجه طلبا إلى "العسكري"

وجه تجمع المهنيين السودانيين طلبا إلى المجلس العسكري بشأن المدنيين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء.

ودعا التجمع إلى مليونية غدا الخميس بعنوان "القصاص العادل"، محملا "المجلس العسكري مسؤولية أي عنف قد يحدث غدا في تظاهرتنا السلمية".

تجمع المهنيين السوداني : على والي كردفان عدم الالتفاف وتمييع الأمور بمحاولة تشكيل لجنة تحقيق. (مؤتمر صحفي)#مليونيه_القصاص_العادل #السودان pic.twitter.com/Dd63GppGb5 — #SUDAN 🇬🇦 🕊️ 🇸🇩 (@Kandakka1) July 31, 2019

ورفض المتحدث باسم تجمع المهنيين، إسماعيل تاج الدين لجنة التحقيق التي شكلها الوالي المكلف بكردفان فيما يخص أحداث الأبيض بقوله "لأن الجناة معروفين بالنسبة للجميع"ز

وتابع أن "هناك انتقادات وجهت بسبب مشاركة الطلاب في الحراك الثوري ونود أن نقول إن طلاب المدارس الثانوية لهم تاريخ طويل في النضال الثوري منذ ثورتي أكتوبر وأبريل".

وأضاف تاج أن "الطلاب هم من حركوا التظاهرات ونرفض وضعهم في دائرة التضييق ونؤكد على حقهم بالمشاركة في الحياة العامة".

#السودان : تجمع المهنيين :



هناك انتقادات وجهت بسبب مشاركة الطلاب في الحراك الثوري ونود ان نقول ان طلاب المدارس الثانوية لهم تاريخ طويل في النضال الثوري منذ ثورتي اكتوبر وابريل#الأبيض_تنزف — الحدث السوداني (@alhadath_sd) July 31, 2019

وأكد المتحدث أن "مجزرة الأبيض لن توقف المد الثوري ومهما كانت التكاليف ستستمر الثورة"، مطالبا المجلس العسكري بضرورة تسليم الجناة.

وتوقع تجمع المهنيين أن "تستأنف مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الخميس"

واعتبر التجمع أن "موقف الحزب الشيوعي لا نعتبره شقاً للصف ونعمل جميعاً على مدنية الدولة".

أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي تعليق الدراسة في السودان لكل المراحل التعليمية بجميع المحليات إلى أجل غير مسمى.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلفمحيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض، حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاثنين.

وعلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، على الواقعة، قوله إنه ينبغي "إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض".

وأضاف: "ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".