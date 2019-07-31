الأسد يصدر مرسوما يتعلق بتحديد مفهوم "المفقود" و"الشهيد"

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا أضاف فيه مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، تشملان تعريفا شاملا لـ"المفقود" و"الشهيد" وتعديل أحكام تتعلق بمعاشات "المفقود".

نشرت وكالة "سانا" السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2019، القاضي بإضافة مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

تضمنت المادتين المضافتين تعريفا شاملا لـ"المفقود" و"الشهيد"، كما عدل المرسوم بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بـ"معاشات المفقود".

المرسوم عرف المفقود بأنه: العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية.

كما عرف "الشهيد" بأنه: العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته".

واعتبر المرسوم كل مفقود تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15/3/2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.

كما شمل المرسوم تعديل بعض المواد من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بمعاشات المفقود بجميع حالاته، والراتب الذي يتم على أساسه حساب المعاش المستحق لذويه وفقا لتاريخ الفقدان.