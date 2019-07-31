البرهان يعزي الملك سلمان

من جانبه أعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".
وكان الملك سلمان قد وجه أمس الشكر لقادة وزعماء الدول الصديقة والشقيقة للمملكة الذين أرسلوا تعازيهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان.
وترأس الملك، أمس الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في مدينة نيوم بمنطقة تبوك.
#عاجل_واس— واس (@spagov) July 29, 2019
مع جموع المصلين في #المسجد_الحرام #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .#واس pic.twitter.com/rf8LgYlkmL
ووجه الملك في بداية الجلسة شكره لقادة ومبعوثي الدول الصديقة والشقيقة الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.
ودفن جثمان الأمير بندر، الشقيق الأكبر للملك سلمان، مساء أول من أمس الاثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.
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