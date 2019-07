"وصية الوداع"... الملك سلمان يتحدث في "الزيارة الأخيرة" عن مصير المملكة

View this post on Instagram

نُشر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأخيه الأمير بندر بن عبد العزيز في المستشفى قبيل وفاته رحمه الله. واطمأن خادم الحرمين على صحة أخيه الأمير بندر، الذي أوصاه بطاعة الله في السرّ والعلن، فأجابه خادم الحرمين بأن الدولة السعودية قامت على الإسلام. وكان الديوان الملكي قد نعى يوم الأحد الماضي الأمير بندر بن عبد العزيز، وصُلي عليه في المسجد الحرام مساء الإثنين الماضي، ودُفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. #موقع_مزمز