بشأن "سد النهضة"... وزير الموارد المائية المصري يجري مباحثات في الخرطوم

استقبل المهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم، المكلف بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، بمكتبه اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، محمد عبد العاطي والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة في إطار جولة للمسؤول المصري، تشمل دولتي السودان وإثيوبيا، وفقا لصحيفة "السوداني".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم شقلاوي، بأن الجانبين عقدا اجتماعا تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد الاجتماع مناقشة مواصلة التشاور حول مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

وعبرت مصر عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيدا لعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.