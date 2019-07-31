السيسي: مصر تحتاج تريليون دولار كموازنة عامة لحل جميع المشكلات... فيديو

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تحتاج إلى تريليون دولار كموازنة عامة على الأقل لحل جميع المشاكل في البلاد.

وأضاف السيسي، في مداخلة خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب في القاهرة أن المشكلات التي تمر بها مصر حاليا "جاءت نتيجة موازنات السنوات الماضية، والتي كانت أقل من المطلوب، إلى جانب الزيادة السكانية".

كما أشار السيسي خلال المداخلة إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى جهد كبير بالإضافة إلى الوقت المناسب.

وأقر البرلمان المصري، الشهر الماضي، أكبر موازنة في تاريخ مصر، بدأت الحكومة المصرية تنفيذها ابتداء من يوليو/تموز الجاري.

وأوضح المصدر أن حجم مصروفات موازنة العام المالي 2019/2020 يصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وأوضح، أن ما يتم تشييده من مدن جديدة مثل العلمين والمنصورة وغيرها من المدن هو تطوير استراتيجي للعقار في مصر من أجل أن نحصل على أموال ولم يتم الصرف عليها من خزينة الدولة.

ويوم أمس الثلاثاء، افتتح السيسي مؤتمر الشباب، الذي يعقد لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتهي أعماله اليوم، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.