الأردن يسلم مصر طائرتي نقل عسكري روسيتين طراز "إيل 76 إم إف"

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للشركة "تؤكد شركة "روس أبورون إكسبورت" أنه وفقا لقرار روسيا، فقد سُمح للأردن بنقل طائرتين من طراز "إيل - 76 إم إف" سُلمت له سابقا،ً إلى جمهورية مصر العربية".
هذا وكانت بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط قد ذكرت في وقت سابق، أن الأردن، سلم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل - 76 إم إف" تم شراؤهما من روسيا. وانضمت الطائرتان بالفعل إلى صلب القوات الجوية المصرية.
وفي سياق متصل أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، المتخصصة في الصناعات العسكرية، أنها ستعرض على عملائها المحتملين عدداً من تحديثات الطائرات من طراز "إيل-76" و"إيل-78"، خلال فعاليات معرض "ماكس-2019".
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