تنصيب الغزواني رئيسا لموريتانيا بمشاركة إقليمية ودولية

تعيش موريتانيا يوما تاريخيا بتنصيب أول رئيس منتخب ديمقراطيا في انتخابات شاركت فيها المعارضة، حيث سيستلم الحكم الرئيس المنتخب حديثا محمد ولد الغزواني خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

نواكشوط - سبوتنيك. وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات لضمان نجاح حفل التنصيب الذي سيشارك فيها 12 رئيس دولة إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين.

حل رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني مساء الأربعاء 31 يوليوز 2019 بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لحضور مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد للجمهورية السيد محمد ولد الغزواني يوم الخميس1غشت 2019. تفاصيل أكثر في الرابط:https://t.co/KFdCOH1Gyt pic.twitter.com/TkrGSfMHSQ — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) July 31, 2019

رئيس غينيا بيساو كان أول الواصلين لحضور تنصيب الرئيس محمد ولد الغزواني. pic.twitter.com/8PdmPdNmc1 — المهدي ولد محي الدين (@MehdyMuhialdiy) July 31, 2019

ووصل العاصمة الموريتانية رؤساء كل من السنغال ومالي وساحل العاج وغامبيا والنيجر وغينيا والكونغو وتشاد وغينيا بيساو، إضافة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، ووزير الخارجية الإسباني جوزيف بوليرل فونتل، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بكدانوف.

المستشار في الديوان الأميري الشيخ فهد سعد العبدالله «ممثل سمو الأمير» يتوجه الى موريتانيا لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني. pic.twitter.com/o1RoYkhX3w — المجلس (@Almajlliss) July 31, 2019

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني خطابا في حفل التنصيب يفتتح به رسميا مهامه الدستورية كعاشر رئيس للبلاد.

وشهدت موريتانيا، في الـ22 حزيران/ يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، بنسبة 52 بالمائة.