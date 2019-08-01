الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إطلاق نار على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مقتل فلسطيني، وإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح، في إطلاق نار على حدود غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه خلال ساعات الليلة رصدت قوات الجيش مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات وإعلان التأهب.

وأضاف أدرعي أن القوات الإسرائيلية قتلت الفلسطيني، مشيرا إلى قصف موقعا لحركة "حماس".

#عاجل خلال ساعات الليلة رصدت قواتنا مسلحًا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع #غزة حيث تم استدعاء قوات وإعلان التأهب.بعد اجتيازه للسياج وتسلله الى إسرائيل قام المخرب بإطلاق النار على القوات التي رصدت المخرب واستهدفته.لقد قتل المخرب نتيجة لذلك.كما قصفت دبابة موقعًا لحماس خلال الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 1, 2019

وأشار أدرعي إلى إصابة ضابط بجروح متوسطة وجندييْن بجروح طفيفة بعد خلال الحادث لافتا إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.