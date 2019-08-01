الحوثيون: استهدفنا عرض عسكري في عدن بطائرة وصاروخ بالستي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

يتبع...