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10:52 01 أغسطس/ أب 2019
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    الشرطة السعودية

    السعودية ترد رسميا على هاشتاغ مثير للجدل

    © AFP 2019 / Khaled FAZAA
    العالم العربي
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    ردت إمارة تبوك السعودية على هاشتاغ تداول بشكل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وأثار جدلا واسعا.

    وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ "تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي"، والذي انتشر بشكل واسع بعد الإفراج عن قاتل.

    وكتب أحد المستخدمين على حسابه بتويتر: تم قتل السيدة بإطلاق النار عليها وعلى زوجها عند الإشارة وكان معها أحد الأطفال التي تبنته من الأيتام ومطلق النار جده عم والده هو زوج السيدة ونتج عن ذلك وفاتها ورفض الزوج التنازل وبعد فتره توفي وكان والد القاتل هو الوريث وتنازل عن ابنه مع أن هناك اشقاء لها".

    ​وكتب آخر: "كيف يصبح والد الجاني هو ولي الدم ويتنازل عن ولده الذي نفذ الجريمة هنا يجب أن ينظر للأمر بعين المنطق خاصة أن هناك أشقاء للمقتولة عجبي من هيك أمر #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي".

    ​ومع التداول الواسع للهاشتاغ، أصدرت إمارة تبوك بيانا علقت فيه على ما جاء في الهاشتاغ، مؤكدة أن ما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع.

    ​وجاء على الحساب الرسمي للإمارة على "تويتر": إشاره إلى ما تم تداوله في أحد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي... أوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بأن ما ورد في الوسم غير صحيح تماماً و لا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات".

    ​وأضاف المتحدث باسم الإمارة في تغريدة ثانية: أحيل المتهم للتحقيق لدى جهات التحقيق وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أحيلت للمحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي أؤيد من محكمة الاستئناف ونفذ الحكم ومن ثم أطلق سراحه".

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    الكلمات الدلالية:
    محكمة سعودية, محافظة تبوك, تبوك, شباب السعودية, السعودية
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