السعودية ترد رسميا على هاشتاغ مثير للجدل

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ "تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي"، والذي انتشر بشكل واسع بعد الإفراج عن قاتل.

وكتب أحد المستخدمين على حسابه بتويتر: تم قتل السيدة بإطلاق النار عليها وعلى زوجها عند الإشارة وكان معها أحد الأطفال التي تبنته من الأيتام ومطلق النار جده عم والده هو زوج السيدة ونتج عن ذلك وفاتها ورفض الزوج التنازل وبعد فتره توفي وكان والد القاتل هو الوريث وتنازل عن ابنه مع أن هناك اشقاء لها".

كيف يصبح والد الجاني هو ولي الدم ويتنازل عن ولده الذي نفذ الجريمه هنا يجب ان ينظر للامر بعين المنطق خاصه انا هناك اشقاء للمقتوله عجبي من هيك امر #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي — نايف حمود (@yPAhaiiOoFZNK11) July 31, 2019

​وكتب آخر: "كيف يصبح والد الجاني هو ولي الدم ويتنازل عن ولده الذي نفذ الجريمة هنا يجب أن ينظر للأمر بعين المنطق خاصة أن هناك أشقاء للمقتولة عجبي من هيك أمر #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي".

تم قتل السيده باطلاق النار عليها وعلى زوجها عند الاشاره وكان معها احد الاطفال التي تبنته من الايتام ومطلق النار جده عم والده هو زوج السيده ونتج عن ذلك وفاتها ورفض الزوج التنازل وبعد فتره توفي وكان والد القاتل هو الوريث وتنازل عن ابنه مع انا هناك اشقاء لها#تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي — نايف حمود (@yPAhaiiOoFZNK11) July 31, 2019

​ومع التداول الواسع للهاشتاغ، أصدرت إمارة تبوك بيانا علقت فيه على ما جاء في الهاشتاغ، مؤكدة أن ما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع.

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اشاره الى ماتم تداوله في احد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر )تحت وسم #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي

اوضح المتحدث الرسمي باماره منطقه تبوك علي القحطاني بان ما ورد في الوسم غير صحيح تماماً و لا يتفق مع حيثيات القضيةالتي وقعت قبل عدة سنوات.

يتبع > — إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) July 31, 2019

​وجاء على الحساب الرسمي للإمارة على "تويتر": إشاره إلى ما تم تداوله في أحد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي... أوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بأن ما ورد في الوسم غير صحيح تماماً و لا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات".

2-1

اشاره الى ماتم تداوله في احد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر )تحت وسم #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي

اوضح المتحدث الرسمي باماره منطقه تبوك علي القحطاني بان ما ورد في الوسم غير صحيح تماماً و لا يتفق مع حيثيات القضيةالتي وقعت قبل عدة سنوات.

يتبع > — إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) July 31, 2019

​وأضاف المتحدث باسم الإمارة في تغريدة ثانية: أحيل المتهم للتحقيق لدى جهات التحقيق وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أحيلت للمحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي أؤيد من محكمة الاستئناف ونفذ الحكم ومن ثم أطلق سراحه".