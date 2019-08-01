السعودية: فريق من المخابرات والجيش يواصل البحث عن الطيار المفقود في الفلبين

وأوضحت أن المسؤولين السعوديين عقدوا لقاءات عدة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، بدءً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع الفلبيني، ووزير المواصلات، ومدير عام هيئة الطيران، وشركة الاتصالات، إضافة إلى فريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات، وكذلك فريق تحقيق من استخبارات وزارة الدفاع والشرطة الوطنية، والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني، وفق البيان.
#بيان_صحفي إلحاقي بشأن المواطن المفقود/ عبدالله خالد العياشي الشريف #الفلبين pic.twitter.com/x21agefqPg— السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) July 30, 2019
وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلة الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص، وتؤكد مجددا حرصها ومتابعتها للقضية.
ويدخل المواطن المفقود شهره الثاني منذ اختفاء طائرة التدريب التي تقله هو والمدرب الفلبيني جنوب البلاد.
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