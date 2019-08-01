"إدارة إيرانية واضحة".. رئيس الحكومة اليمنية يعلق على هجوم عدن

علق رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، على الهجومين الداميين في مدينة عدن، واستهداف معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، ومركزا للشرطة، مما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وخلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على " تويتر "، قال عبدالملك إن "الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة".

الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 1, 2019

وأضاف: "رحم الله قائد اللواء الأول إسناد الشهيد منير اليافعي وشهداءنا الذين سقطوا في الهجوم الإجرامي الغادر صباح اليوم ممن كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة مليشيا التمرد الحوثية".

وقد رئيس الوزراء اليمني، خالص التعازي والمواساة لأسر القتلى في معسكر الجلاء، وقسم شرطة الشيخ عثمان، في مدينة عدن.

— د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 1, 2019

— د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 1, 2019

​وتبنت جماعة الحوثيين، هجوم على معسكر الجلاء في عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة. واستفاقت مدينة عدن اليوم على هجومين داميين، أسفرا عن عشرات القتلى والمصابين، استهدف الأول معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.