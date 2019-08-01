موسكو: سوريا تخرج من عزلتها تدريجيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن نحو 30 دولة أكدت مشاركتها في المعرض الدولي في دمشق، مشيرة إلى أن سوريا تخرج من العزلة تدريجيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي "البلاد تخرج تدريجيا من العزلة. إذ أكدت نحو 30 دولة مشاركتها في معرض دمشق الدولي السنوي في دورته الـ61، المقرر عقدها في أواخر آب/ أغسطس - أوائل أيلول/سبتمبر".

وأشارت إلى أن المعرض يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات إضافية إلى البلاد، مضيفة أن السلطات السورية تواصل برنامجها لإقامة حياة سلمية، على الرغم الصعوبات.

يعد معرض دمشق الدولي من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ عام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.