آلاف في شوارع السودان طلبا لـ"القصاص العادل" (فيديو وصور)

وخرجت المسيرات في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، في مليونية "القصاص العادل"، تضامنا مع ضحايا مدينة الأبيض، واحتجاجا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.

وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.

وبحسب الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك شارك الألاف من السودانيين في أحياء الكلاكلة، وجبرة، والحاج يوسف، بالعاصمة الخرطوم، وأحياء أمدرمان غربي العاصمة، ومدن الأبيض، وعبري، وحلفا الجديدة، والدويم.

ورفع المتظاهرون الأعلام السودانية وصور للضحايا، ولافتات تطالب بمحاكمة عاجلة وعادلة للمتورطين في هذه الأحداث، وهتف المتظاهرون "حرية .. سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، "الدم قصاد (مقابل) الدم .. ما بنقبل الدية".

وأغلقت قوات الدعم السريع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

وكان الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، كشف مرتكبي حادثة مدينة الأبيض التي قتل فيها 6 تلاميذ في الخرطوم.

وقال الفريق أول ركن جمال الدين، خلال بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس بمدينة الأبيض، إن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ولفت إلى أن عدد الجرحى بلغ 20، هم الآن بمستشفى الأبيض فيما غادر عدد من منهم المستشفى، موضحا أنه "تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفتهم من القوة وتسليمهم لنيابة العامة بولاية شمال كردفان وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة".

وقال إن "قيادة المجلس العسكري الانتقالي وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة وليس هناك كبير على القانون".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من المعارضة، قد أعلنت مقتل 6 أشخاص خلال مظاهرات جرت بمدينة الأبيض احتجاجا على سوء الخدمات وتردي حالة المرافق العامة.

وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك": "عشرات المتظاهرين من طلاب مدارس الثانويات خرجوا في احتجاجات سلمية بسبب تردي الأوضاع الخدمية، حيث قامت الجهات الأمنية بمحاصرة التظاهرة بقرب منطقة السوق حتى لا تمدد نطاق التظاهرات، لكن تفاجأ المتظاهرون والقوات الأمنية بإطلاق للنار مباشرة من مجهولين اتجاه المتظاهرين من مباني مجاورة للتظاهرة مما تسبب في حالة من الفوضى".