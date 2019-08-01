وثيقة رسمية تحمل مفاجأة قبل استهداف العرض العسكري في عدن

نشرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس 1 أغسطس/ آب، وثيقة سرية، تكشف مفاجأة خطيرة، سبقت الهجوم الذي تعرض له عرض عسكري للجيش اليمني في عدن.

ذكر موقع "عدن الغد" اليمني، أنه حصل على وثيقة سرية من وزارة الدفاع اليمنية، تحمل مفاجآت مذهلة قبل الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في عدن.

وتظهر الوثيقة أن وزارة الدفاع اليمنية، نشرت تعميما على كافة وحداتها، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.

ويظهر على الوثيقة السرية أنها مؤرخة بيوم 29 يوليو/ تموز في الساعة السابعة والنصف مساء، أي قبل الهجوم على العرض العسكري بنحو 3 أيام تقرييا.

وتقول وزارة الدفاع اليمنية في الوثيقة: "تفيد معلومات استخباراتية بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاط أمنية وشخصيات قيادية".

وثيقة: وزارة الدفاع حذرت من وقوع هجمات إرهابية بعدن

#عدن_الغدhttps://t.co/x1uxzrsbhx pic.twitter.com/rmbW8p7bMl — صحيفة عدن الغد (@adenalghad) August 1, 2019

وطالبت الوزارة كافة الوحدات العسكرية بضرورة "أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات، كلا على نطاق مسؤوليته، وعدم تمكين تلك العناصر من تنفيذ أهدافها".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية قد قال إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن.

وأضاف أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

​وأكد على أن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم".

أشار إلى أن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها أن هناك عشرات بين قتلى وجرحي في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، نتيجة هذا الهجوم.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

تأكد خبر مقتل منير اليافعي(ابو اليمامه) قائد اللواء الاول دعم واسناد في معسكر الجلاء بالبريقه بعدن

ومعه عدد كبير من الضباط من بينهم سعوديين واماراتيين سيعلن عن اسماؤهم لاحقاً فور التاكد منهم pic.twitter.com/a1hw73j8lq — المتوكل علئ الله (@6ZxsxhE90SmCPki) August 1, 2019

​​وأشارت المصادر إلى أن من بين ضحايا الهجوم العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن، في حين قال مصدر طبي بمستشفى النقيب لموقع صحيفة "عدن الغد" أن 4 جنودا قتلوا في الهجوم، بينما أصيب 6 آخرين، مشددا على أن هذه الأرقام هي حصيلة أولية.

في حين قالت مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز" إن 32 على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري في عدن، صباح اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الصحة اليمنية: مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري في عدن.

من جانبها، اتهمت السعودية، إيران بالضلوع في الهجوم الدام الذي استهدف العرض العسكري في عدن.