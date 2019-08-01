"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع في عسير وقنص جندي سعودي بجيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، السيطرة على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة نفذت عملية هجومية واسعة من مسارين على مواقع قوات يمنية في مجازة الغربية بعسير، تمكنت خلالها من السيطرةِ على عدد من المواقع، وقتلِ وإصابةِ عسكريين يمنيين.

وأضافت بأن "أنصار الله" سيطرت على مواقع قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، بهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات يمنية.

في سياق متصل، ذكرت جماعة أنصار الله أنها قنصت 4 جنود يمنيين بعمليات قبالة جبل قيس وشرق جحفان في قطاع جيزان، وجندياً سعودياً غرب تويلق في القطاع ذاته.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقودهالسعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وبحسب بينات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.