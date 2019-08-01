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18:27 01 أغسطس/ أب 2019
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    القوات العراقية تحبط هجوما إرهابيا كيمياويا وسط البلاد

    القوات العراقية تدمر 12 وكرا لـ"داعش" مع أفكاره ومتفجراته

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    دمرت القوات العراقية، اليوم الخميس، المزيد من المتفجرات، و12 وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي العراق.

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
    القوات العراقية تدمر أوكار وأرزاق "داعش" في كركوك
    أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، شمالي البلاد، تشرع بواجب تفتيش لقريتي "البنادرة، والخرداد"، وتتمكن من العثور على 6 أنفاق، و3 أوكار للإرهابيين.

    وأضافت الخلية، أن القوة عثرت داخل الأوكار، والأنفاق، على 3 عبوات ناسفة، وكيلو غرام من مادة c4، منوهة إلى تدمير الأوكار بالكامل.

    وأكملت، من جانبها شرعت قوة من الفرقة الأولى - شرطة اتحادية، بواجب تفتيش في وادي زغيتون في المحافظة نفسها، وعثرت على وكر بداخله 3 عبوات ناسفة ولغم ضد الدبابات، وذاكرة فلاش تحتوي خطابات "داعشية"، وقاعدة بيانات، وعلى خزان مياه يحمل على سيارة ( تنكر ماء).

    وأكدت الخلية، أن القوة قامت بتفجير الوكر في الوادي، مع محتوياته.

    ولفتت إلى تنفيذ قوة من فرقة المشاة 14، فعالية أمنية في "جبل كراو" التابع إلى قرية سركران في قضاء الدبس، شمال غربي كركوك.

    وأفادت خلية الإعلام الأمني في ختام بيانها، بإن قوة المشاة، عثرت خلال الفعالية الأمنية، على نفقين، وحزام ناسف، ووثائق، وسجلات تخص عناصر "داعش"، وصاعقين، وملابس عسكرية، ومدنية، وأدوية مختلفة، ومواد أخرى، وقد تم معالجة النفق دون حادث يذكر.

    ونفذت قوة من الفرقة الرابعة عشرة في المقر المتقدم ضمن محافظة كركوك، الثلاثاء، 30 تموز/يوليو الماضي، واجبا للتفتيش، والدهم في "قرية بير احمد"، شمالي البلاد، وتمكنت من تدمير 4 أوكار للإرهابيين.

    وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" الثلاثاء الماضي، أن القوة المذكورة عثرت خلال الواجب، على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع، و4 أكياس من مادة C4  زنة كل كيس 25 كغ، فضلا عن أرزاق جافة مختلفة، وكتب دينية.

    واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الأحد، 21 تموز/ يوليو الماضي، مجموعة من عناصر تنظيم "داعش"، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك"، قائلة

    "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، شمال البلاد، ألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية".

    وأجرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، الثلاثاء، 16 يوليو الماضي، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على خطف مواطنين اثنين من "قرية محمد الدانوك التابعة لناحية الرياض"، جنوب غربي المحافظة، شمالي البلاد.

    وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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    القوات العراقية تدمر أوكار وأرزاق "داعش" في كركوك
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    العراق -
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