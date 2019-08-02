الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش الإرهابي - المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى).

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية، إن "الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".

وأضاف: "على الرغم من التحديات الأمنية التي يواجهها اليمن بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إلا أنه عازم على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

يذكر أن التحالف الدولي ضد "داعش" تم تشكيله في سبتمبر/ أيلول عام 2014، ويتكون التحالف من 80 عضوا، يعملون على إضعاف التنظيم وإلحاق الهزيمة به في نهاية المطاف.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في العراق وسوريا منذ عام 2014، إلا أن التحالف يعمل في سوريا دون إذن من السلطات السورية.