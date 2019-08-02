نائب وزير الخارجية التركي: لم يتم تحديد الموعد النهائي للقمة الثلاثية لضامني أستانا

صرح نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، أنه لا يوجد موعد نهائي لعقد قمة الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول سوريا.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي على هامش مباحثات أستانا في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، "لا يوجد موعد نهائي".

في سياق متصل، أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، اليوم الجمعة، أن القسم الرئيسي من المعارضة السورية المشاركة في محادثات أستانا وافقت على وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال سيريكولي للصحفيين "أعلن المشاركون وقف إطلاق النار ودخل هذا القرار حيز التنفيذ لأن الاتفاف بين السلطة والمعارضة المسلحة المعترف بها هو أمر لوحده، لكن هناك منظمات إرهابية أخرى في المكان ذاته مثل تنظيم "داعش" و"القاعدة" لم يلتزموا لكن القسم الرئيسي من المعارضة الممثلة هنا وافقت".

وأضاف سيريكولي أن قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، إيران) ستعقد في سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.

وأشار سيريكولي أن أطراف النزاع في سوريا وافقت على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية قائلا "كان لديهم خلافات حول بعض المرشحين لكن يبدو أنهم اتفقوا على تكوين اللجنة الدستورية المستقبلية".