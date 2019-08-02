قرقاش يغرد حول الملك سلمان وولي عهده

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن سعادته بخطوات المملكة العربية السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث.

وأوضح قرقاش أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يقودان هذا التجديد والتحديث في المملكة.

نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الامير محمد بن سلمان حفظهم الله، نفرح لان السعودية هي الاخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لان كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2019

وقال قرقاش بتغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة:

نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث، والذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة.

تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبادراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش:

تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك، وبإدراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها، وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير، بقيادة سعودية تاريخية، وبدعم عربي دولي غير مسبوق.

يشار إلى أن الجيش العراقي شن هجوما على الكويت، في 2 أغسطس/ آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، في 4 أغسطس/ آب.