الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا

أكد مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة أن فترة وقف إطلاق النار في إدلب يعود إلى تصرفات تركيا التي يتوجب عليها سحب القوات وصبر دمشق لن يستمر إلى الأبد.