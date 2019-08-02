تونس... بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس/ آب 2019 عملية قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها يوم 15 من سبتمبر/ أيلول 2019.

ومن بين المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم صباح اليوم خلال اليوم الأول من فترة قبول الترشحات بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العاصمة رجل الأعمال، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ورئيس حزب "التيار الديمقراطي" (حزب معارض للحكومة) محمد عبو، ورئيس "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، ورئيس حزب "الجبهة الشعبية" (حزب يساري) منجي الرحوي، وحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي.

وتتواصل عملية إيداع الترشحات إلى غاية يوم 9 من الشهر الجاري.

© Sputnik . Mariem Gdira انطلاق قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية

من جهته أفاد المرشح الرئاسي عن حزب "التيار الديمقراطي" محمد عبو في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الهدف من وراء ترشحه هو العمل على خدمة الدولة وفرض مكانة تونس على المستوى الدولي، معربا عن أمله في أن يحسن الناخبون الاختيار.

وتابع عبو أن من أبرز أوليات برنامجه الانتخابي هو العمل على ضمان احترام الدستور والقدرة على التسيير وضمان سلامة أمن البلاد من كل الانتهاكات.

من جانبه قال المرشح عن حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي لسبوتنيك إن تونس اليوم في حاجة إلى من يغيرها ويقوم بإصلاحها بشكل عام ، معتبرا أن تعدد الترشحات يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن توقيت قبول ملف الترشح ينسحب قانونا على ترتيب المترشح في ورقة الاقتراع مشيرة إلى أن العدد الأقصى المسموح به داخل قاعة الانتظار لمرافقي المترشحين وداخل مكتب قبول الترشحات هو اثنان على أقصى تقدير وذلك ضمانا لسلامة الاجراءات و منعا للاكتظاظ داخل المقر المركزي للهيئة.

© Sputnik . Mariem Gdira انطلاق قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية

جدير بالذكر أنه في صورة المرور الى تنظيم دورة انتخابية ثانية في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فانه سيتم تجاوز آجال المدة الرئاسية الوقتية التي تنتهي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وقد اقترحت هيئة الانتخابات في لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني يوم الثلاثاء المنقضي تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختزال آجال البت في طعون النتائج الأولية أو توحيد النظر في طعون الدورتين أو اعتماد المقترحين معا.

وبينت الهيئة أن اعتماد المقترحين معا سيؤدي إلى عدم تجاوز آجال المدة الرئاسية الوقتية.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال المدة الرئاسية الوقتية التي تدوم من 45 الى 90 يوما

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر قد أدى اليمين الدستورية يوم 25 من يوليو/تموز المنقضي ليصبح رئيسا مكلفا بمهام رئيس الجمهورية، وفق ما يقتضيه الدستور بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.