سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت

أعلن المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، استهداف سلاح الجو الليبي تجمعات لقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت.

بنغازي- سبوتنيك قال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان صحفي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، إن "السلاح الجوي لقواتنا المسلحة يوجه ضربات مباشرة لتجمعات الميليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير سرت".

ولم يذكر المركز الإعلامي تفاصيل أكثر حول الأماكن التي استهدافها سلاح الجو الليبي في مدينة سرت.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.