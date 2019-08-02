حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية، من ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير، و46 مقذوفا نصف بوصة و20 قذيفة هاون ومدفع، واكتشاف وتدمير فتحتي نفق جديدتين على الشريط الحدودي في شمال سيناء بالتعاون مع المهندسين العسكريين.

أعلن العقيد أركان حرب، تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن ذلك يأتي خلال مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية خلال الشهر الماضي.

ونجحت قوات حرس الحدود في ضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، وضبط 1855 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و392 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2486 كيلو جراما لنبات البانجو و1250 كيلو جراما لبذور البانجو والخشاش و6 كيلو جرامات لمادة الهيروين .

كما تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحة تقدر بـ 23 فدانا، وضبط 9 بنادق ومسدس أنواع وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة وضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا نصف بوصة و20 دانة هاون ومدفع وضبط 8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و994 جهاز GPS، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و4600 كيلو جرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة و2080 علبة أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية.

وأحبطت قوات حرس الحدود محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ (431) فردا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية و2 مركب صيد تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وتم ضبط 65 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وتم إحالتهم للجهات المختصة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيالهم.