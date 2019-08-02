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16:24 02 أغسطس/ أب 2019
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    وفد إحدى جماعات المعارضة السورية إلى محادثات استانة

    عضو وفد المعارضة: القرارات داخل لجنة الدستور السورية تتخذ بتصويت 75 %

    © Sputnik . Bolat Shaikhinov
    العالم العربي
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    أكد نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عضو وفد المعارضة إلى محادثات أستانا، عبد الحكيم بشار، وجود بعض الخلافات بخصوص القواعد الإجرائية داخل اللجنة الدستورية.

    موسكو - سبوتنيك. وقال الحكيم، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ليس هناك اتفاق كامل على الإجراءات، مازال هناك بعض الخلاف على بعض الإجراءات وخلاف على اسم واحد في اللجنة"، مبينا في الوقت ذاته الاتفاق على مجموعة قضايا في آلية عمل اللجنة مثل اتخاذ القرارات بتصويت 75 بالمائة من الأعضاء والرئاسة المشتركة للجنة.

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    وحول إن كان هذا الاسم المختلف عليه كرديا كما أخبرتنا بعض المصادر أوضح الحكيم "لدينا في الوقت الحالي اثنان (التمثيل الكردي) ولا أعلم إن كان الاسم المختلف عليه هو كردي".

    وبين عضو الوفد أن اللجنة الدستورية ستكون "رئاسة مشتركة بين الحكومة والمعارضة، لم تحدد الآلية، هذا اتفاق مبدئي، عندما تعقد اللجنة اجتماعها سيتم وضع نظام داخلي لعمل اللجنة، لكنهم اتفقوا على أن تكون الرئاسة مشتركة، والتصويت 75 بالمائة (اتخاذ القرارات)".

    وأوضح الحكيم، أن إحدى النقاط الخلافية أيضا هي مسألة غن كانت اللجنة الدستورية ستناقش الدستور الحالي أم أنها ستقوم بإعداد دستور جديد لسوريا.

    واحتضنت العاصمة الكازاخية، نور سلطان، الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا، على مدى يومي 1-2 آب/أغسطس، بحضور الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة ووفود الدول المشاركة، في ظل غياب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، لأسباب صحية حسب بيان الخارجية الكازاخستانية، ومشاركة الأردن، ولأول مرة العراق ولبنان بصفة مراقبين.

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    وفد المعارضة السورية, سوريا
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