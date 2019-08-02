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17:58 02 أغسطس/ أب 2019
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    الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة

    فيديو نادر للشيخ زايد وهو يتحدث عن الوافدين

    © AP Photo / STR
    العالم العربي
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    شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، فيديو نادر، لوالده الراحل، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

    ويتحدث الراحل في الفيديو، عن أهمية تقدير الوافد، والمحافظة على عدم جرح مشاعره، وضرورة معرفة حق الغريب.

    وقال الشيخ زايد في المقطع "الشعب اللي في الإمارات كله ما نود أن يسمع الوافد شيء يجرح نفسه أو يجرح خاطره أبد، ولا يرضينا إلا اللي يتكلم بالكلام الطيب وبالتقدير وبالاحترام، هذا اللي من المواطنين يرضينا ويفرحنا".

     وتابع: "اللي يعرف الغربة وسار في دار الغربة يعرف حق الغريب لأن هو محتاج، أنا شوي تحركت في ديار الغربة قبل أن أكون مسؤول مثل هذه المسؤولية، يمكن على طرف المسؤولية حسيت إن الغريب يحتاج الكثير ويحتاج الكثير للكلمة الطيب وللتقدير من كل اللي لازم يحتاجه".

    واحتفلت الإمارات العربية المتحدة، العام الماضي، بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

    وولد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في 6 أيار/ مايو 1918، وتوفى في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

    وعمل على توحيد الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة)، وتحقق له ذلك في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، منشئا بذلك أول دولة فيدرالية عربية.

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