السعودية تحسم الجدل حول مزاعم "شق الصف" مع الإمارات

حسمت السعودية، اليوم الجمعة 2 أغسطس/آب، الجدل حول مزاعم "شق الصف" مع الإمارات.

وقال سفير السعودية لدى الإمارات، تركي عبد الله الدخيل، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لها جذور تاريخية، بنيت على أسس اجتماعية وسياسية مشتركة.

وقال سفير السعودية لدى الإمارات، تركي عبد الله الدخيل، في محاضرة ألقاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ونقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "العلاقات السعودية - الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "التوافق السياسي الراهن بين البلدين، تبلور منذ ستينات القرن الماضي، كان أبرزها التنسيق لدعم مصر في حرب 1973 وحرب تحرير الكويت 1991، ثم الموقف المشترك في أحداث 2011، وتم تعزيزه في عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن".

وأكد الدخيل في تصريحاته أن تحالف الاستقرار العربي بقيادة السعودية والإمارات، وتمت ترجمته في انخراطهما بعاصفة الحزم، وتعزيزهما لاستقرار فكر الدولة.

وأشار السفير السعودي إلى أن التعاون السعودي الإماراتي توج اقتصاديا باستثمارات سعودية في الإمارات، تجاوزت حاجز الـ35 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، فيما بلغت عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعا مقابل 206 مشروعات سعودية في الإمارات.

وأردف "تعمل اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 23 ألف شركة سعودية، و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية مشروعات إماراتية مشابهة".

ولكن تحدث الدخيل عما وصفه بـ"الخطر الأكبر" الذي يواجه تلك العلاقات، والذي قال إنه "خطر التنظيمات الإرهابية، التي خصصت الكثير من إصداراتها لانتقاد سياسات مكافحة التطرف والإرهاب في البلدين، وتوجيه نقدها لسياسات الانفتاح المتبعة في الدولتين، ومهاجمتها لفكرة الدولة، ورموز الاعتدال العربي، باستخدام الأكاذيب والأدوات غير الأخلاقية".

وأردف "يتطلب هذا يقظة إعلامية وتوعوية مستمرة، لإعادة شرح التصورات وتحديد المنطلقات الأخلاقية لاستعادة الدين من مختطفيه، وصونه من أيدي العابثين به والمستغلين له، وحماية فكرة الدولة ومؤسساتها، وضمان استقلال القرار الوطني عن توجيهات الأيادي الخارجية، وتعزيز هويَّة المواطن، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في المنافسة عبر ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية العصرية الداعية إلى التسامح والانفتاح، من دون تأثير في القيم الأساسية والاجتماعية".

ومضى

"الوعي السعودي - الإماراتي أدرك أن تنظيم داعش ليس سوى امتداد لتطرف رعته التنظيمات الإرهابية فكريا لخدمة أهدافها السياسية، ولهذا شارك الدولتان في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بكفاءة قتالية عالية نالت الإشادة العالمية".

واستطرد "كما دعمتا (السعودية والإمارات) جهود مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، وأنشأتا بالتعاون مع أمريكا المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وعندما اتجهت السعودية بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نحو إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، كانت دولة الإمارات من أولى الدول الحاضرة بقوة في هذا التحالف".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد زعمت أن هناك خلافات في وجهات النظر ما بين السعودية والإمارات، خاصة فيما يتعلق بحرب اليمن، وقرار الإمارات بسحب قوات تابعة لها من عدن.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن".

وتابع "في الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".

وأشار قرقاش قال إنه غير قلق على العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة العربية السعودية.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي على "تويتر":"لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها".

وأضاف: "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2019

​وقال وزير الدولة الإماراتي:"يسألني زوارا أجانب متى سنرى اختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا".