قرقاش: إعادة الانتشار في الحديدة بالاتفاق مع السعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن إعادة انتشار القوات الإماراتية في الحديدة غرب اليمن، كان بتنسيق مع السعودية التي تقود التحالف العسكري العربي في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وغرد قرقاش في تغريدة على "تويتر": "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن".

اعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وبشأن الاجتماع المشترك بين الإمارات وإيران، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني، مؤكداً أنهما تغلبان العمل السياسي على المواجهة.

واتهم قرقاش قطر بأنها "تسعى للصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".