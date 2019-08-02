الحشد الشعبي يكثف عمليات التفتيش غربي العراق

كثفت قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة اثر ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول إرهابيين غربي العراق.

ونقل موقع "الحشد الشعبي بأن" قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها الأمنية في قاطع البوعيثة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين داخل المنطقة.

وأضاف الموقع، أن الإجراءات شملت اتخاذ حالة الإنذار لجميع أقسامها ولاسيما في السيطرات الخارجية.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.