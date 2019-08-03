رغم خلافات سد النهضة.. إثيوبيا: نعمل على تعزيز العلاقات التاريخية مع مصر

أعلن سفير إثيوبيا لدى مصر، دينا مفتيأن إثيوبيا تعمل على تعزيز علاقاتها التاريخية مع مصر .

وأشار السفير دينا مفتي إلى التقدم في الإصلاحات الجارية في البلاد، وجهود الحكومة الإثيوبية فى تقديم النساء إلى القيادة العليا وذلك لتعزيز المساواة وإعطاء الأولوية.

وأكد السفير الإثيوبي أيضا على مستوى الأداء لمشروع سد النهضة الإثيوبي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، واقترح السفير عن سبل تطوير العلاقات والترابط بين البلدين من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الشعبين، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار السفير أيضا إلى أن الزيارة، التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد لمصر فى يونيو/ حزيران 2018 والزيارة الأخيرة، التي كانت فى فبراير 2019 كانت مفيدة في دفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأضاف أن الزيارة التي قام قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري كانت أيضا إحدى المؤشرات فى تعزيز العلاقة المصرية الإثيوبية وخلق روح الثقة المتبادلة بين قادة البلدين.

كما ذكر السفير الإثيوبي أن وزير الشؤون الخارجية السيد جدو أندارجاتشو قد قام بزيارة إلى القاهرة حاملا رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى.

وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.