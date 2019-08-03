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13:48 03 أغسطس/ أب 2019
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    محمد بن زايد آل نهيان

    صحيفة: لقاء غير معلن لمحمد بن زايد في المغرب... هذه تفاصيله

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية جديدة، التقى في المغرب بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

    ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي القول إن اللقاء بين كوشنر ومرافقيه وبن زايد كان سيعقد في الإمارات، مضيفة أن كوشنر التقى أيضا في المغرب بوزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

    إيفانكا ترامب - جاريد كوشنر
    © REUTERS / HANDOUT
    كوشنر يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ضمن جولة في المنطقة 
    ووصف المصدر الأمريكي محادثات مستشار ترامب مع مسؤولي الإمارات وعمان بالمثمرة، مشيرا إلى أنها تأتي عقب ورشة البحرين التي عقدت أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وتم خلالها الكشف عن الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي يرجح الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي.

    وبالإضافة إلى جاريد كوشنر، ضم الوفد الأمريكي نائبه آفي بركويتز، والمبعوث الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الخاص بإيران برايان هوك.

    وقالت "جيروزاليم بوست" إن الوفد ناقش أين يجب أن يتمركز التمويل الذي يفترض توفيره للخطة الاقتصادية الأمريكية، ودعم وجوده في البحرين، لإظهار أن دول المنطقة تدعم الخطة.

    وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مسؤولا أمريكيا أبلغها، الأسبوع الماضي، أن جولة الوفد الأمريكي بقيادة جاريد كوشنر تهدف لإتمام الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية، وبحث موارد مالية محتملة لتمويل هذا المشروع.

    وذكرت الصحيفة أن كوشنر ومرافقيه التقوا منذ بدء جولتهم الثلاثاء الماضي كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

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    الكلمات الدلالية:
    جاريد كوشنر, محمد بن زايد, الإمارات, إسرائيل
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