دولة أفريقية تعفي السعوديين من تأشيرتها

قررت سلطات جنوب أفريقيا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول، والسماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوما بغرض السياحة أو الأعمال.

وأعلنت سفارة السعودية في جنوب أفريقيا عبر "تويتر" أن هذا القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من 15 أغسطس/آب الجاري.

إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا🇿🇦🇸🇦 pic.twitter.com/rrP7Si3WlB — Saudi Embassy ZA (@KSAembassyza) August 2, 2019

يذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن إعفاء مواطني 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة بينها 3 عربية هي قطر والإمارات والسعودية.

في السياق ذاته، أعرب وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي عن أمله في أن تسهم هذه التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، ونمو هذا القطاع في بلاده.