"أنصار الله" تعلن مقتل جنود من الجيش السعودي بكمين في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، مقتل جنود سعوديين، في كمين بقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "الجماعة نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية عسكرية سعودية جنوب الخشل"، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن "وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة جنوب الخشل ما أسفر عن مصرع عدد من الجنود السعوديين ممن كانوا على متنها".

وبحسب الموقع التابع للجماعة "كانت وحدة الهندسة قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير طقم محمل بالمرتزقة قبالة جبل قيس بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع وجرح من عليه".

في سياق آخر، قُتل وأصيب عسكريون يمنيون باستهداف "أنصار الله" آلية محملة بهم بعبوة ناسفة قبالة جبل قيس في جيزان.