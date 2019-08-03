هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن 15 سجينا هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة.

وقال المصدر ، إن "15 موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".

🔴 مصدر امني: هروب عدد من السجناء من مركز شرطة القناة ببغداد والقوات الأمنية تغلق المنطقة بحثا عنهم



🔴 مصدر امني: 15 سجينا تمكنوا من الهروب من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة في منطقة القناة pic.twitter.com/ecBnv0e3GZ — قناة العهد (@AhadTv) August 3, 2019

وأضاف المصدر في حديث للسومرية نيوز والذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق وتجري الآن عمليات تفتيش وتدقيق، من أجل اعتقالهم".

وأكد مصدر آخر أن وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد أمروا بفتح تحقيق فوري بشأن هروب السجناء.