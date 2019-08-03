لطيفة تتلقى هدية ثمينة من معجبة في مهرجان قابس الدولي

تلقت الفنانة التونسية، لطيفة العرفاوي، أمس الجمعة هدية قيمة من قبل معجبة أثناء إحيائها حفلة في إطار مهرجان قابس الدولي.

وأقدمت المعجبة في حادثة غريبة بإهداء الفنانة خاتم زفافها الشخصي تعبيرا عن حبها للفنانة لطيفة العرفاوي.

وأقدمت المعجبة بإرسال الخاتم مع فرد الأمن في الحفلة نظرة لصعوبة تواصلها شخصيا مع الفنانة.

ونشرت لطيفة في تغريدة على صفحتها الرسمية تويتر، مرفوقة بصورة الخاتم "لأول مرة في حياتي سيدة في مهرجان قابس تبعثلي مع عون الأمن خاتم يدها هدية...أنا عاجزة عن الشكر وعن التعبير ألف شكر يا أغلى ناس فس قابس".

لاول مره فى حياتى سيده فى #مهرجان_قابس تبعتلى مع عون الأمن خاتم يدها هديه .انا عاجزه عن الشكر وعن التعبير الف شكر يا اغلى ناسى فى قابس . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 3, 2019

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي تحيي في هذه الأيام عدة شهرات فنية في مختلف المهرجانات التونسية على غرار ليالي قرطاج ومهرجان قابس بعد انقطاع دام لسنوات.