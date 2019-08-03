مقتل يمني وإصابة آخر بكمين نصبته عناصر "القاعدة" شرق محافظة أبين

قُتل جندي في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وأصيب آخر، في كمين نصبته، اليوم السبت، عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، على صفحته في "فيسبوك" إن: "عبوة ناسفة استهدفت آلية للحزام الأمني في وادي الخيالة بمديرية المحفد (شرق أبين)، أثناء ملاحقتها عناصر لتنظيم "القاعدة"، ما أدى إلى مقتل الجندي خالد هادي، وإصابة الجندي أحمد عبد الله حسين".

وأشار إلى اندلاع اشتباكات بين الحزام الأمني وعناصر "القاعدة" في وادي الخيالة، خلال تمشيط القوات أوكار التنظيم.

كان تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا) سيطر، فجر الجمعة، على مقر لقوات الحزام الأمني في وادي الخيالة بمديرية المحفد، ومواقع عسكرية أخرى ونصبت عناصره حواجز تفتيش في مداخل مدينة المحفد، إثر هجوم واسع أسفر عن مقتل وإصابة نحو 15 جندياً، أعقبها بساعات استعادة قوات حكومية ضخمة قدمت من محافظتي أبين وشبوة، المواقع التي سقطت بيد "القاعدة".