بالفيديو.. أسماء الأسد تعلن الانتصار على السرطان وتكشف سبب علاجها في مشفى عسكري

اجتمع ألم #السرطان مع ألم الحرب ضدها.. فحولته من مرض يراه البعض نهاية للعمر.. إلى #رحلة_من_العمر.. كيف؟ لماذا؟ وما الذي عاشته خلال السنة الماضية؟.. تابعونا في هذه #المقابلة الأولى من نوعها للسيدة #أسماء_الأسد مع التلفزيون السوري.. بعد لحظات.. A Life Journey... The First Lady talks of her personal experience with #cancer for the first time. Stay posted... #SyrianPresidency #Syria #Assad #Firstlady #Asma #Damascus #strongwoman #confidence #persistence #cancer #Interview