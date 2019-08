بعد انتصارها على السرطان.. أسماء الأسد توجه رسالة للسوريين

View this post on Instagram

السيدة #أسماء_الأسد لـ #السوريين عبر #السورية: "..مشاعركم ووقفتكم معي.. واللي عملتوه مهم وكبير.. وبعتبرو دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي.. ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم.. والتعافي لكل جرحانا.. وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله.." #SyrianPresidency #Syria #Assad #Firstlady #Asma #Damascus #strongwoman #confidence #persistence #cancer #Interview