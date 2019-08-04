الإمارات: دولة عربية أخرى طوت صفحة حكم "الإخوان المسلمين"

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن "السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين".

وقال قرقاش، اليوم الأحد عبر صفحته على "تويتر": "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والإستقرار والإزدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 4, 2019

​وكان وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبد الجبار، كشف منذ أيام، أن الإمارات تعتزم تقديم منحة عبارة عن شحنة أدوية بقيمة 60 مليون دولار للسودان، لافتا إلى أن الشحنة ستصل خلال أيام.

كما قال مصدر سعودي مسؤول إن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل سماد للسودان، بشكل عاجل. وصرح المصدر السعودي بأنه امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من السعودية والإمارات للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين إلى السودان، وذلك بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.